IPL 2026: ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਪੱਲ੍ਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰੀ

KKR vs MI Today Match: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 4:33 PM IST

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 65ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਅੱਜ (20 ਮਈ) ਨੂੰ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਐਮਆਈ) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।

ਕੇਕੇਆਰ ਫਾਈਨਲ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 247/2 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਥੇਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੰਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਾਵਾ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਮਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 36 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਬਈ ਨੇ 25 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ 11 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਦਸਤੇ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸੌਰਭ ਦੂਬੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ, ਰਣਦੀਪ ਦੈਵੀਅਰਾਣਾ, ਵੈਭਵ ਦੈਵੀ, ਰੋਜਵੀ ਸਿੰਘ। ਪਾਵੇਲ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਦਕਸ਼ ਕਾਮਰਾ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੈਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ੇਰਫਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ (ਕਪਤਾਨ), ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਮਯੰਕ ਰਾਵਤ, ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਯਾਕੂਬ ਸੂਰਮਾ, ਯਾਕੂਬ ਸੂਰਮਾ, ਯਾਕੂਬ ਭਗਮਾਰ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਲੇਵਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਇਜ਼ਹਾਰ।

