ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਚੇਨਈ ਦਾ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਪੱਲੜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ?
ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, CSK 6 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ SRH 7 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : May 18, 2026 at 2:30 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 63ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਅੱਜ (18 ਮਈ) ਨੂੰ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮ.ਏ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। CSK ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ CSK ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ 14 ਅੰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ CSK ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ RCB ਹੈ। 18 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ SRH ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ SRH ਅਤੇ GT ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ CSK ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ RCB ਦਾ ਸਿਖਰਲੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
CSK ਅਤੇ SRH ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ IPL ਵਿੱਚ 24 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। CSK ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ SRH ਨੇ 8 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ SRH ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਵਾਲਡ ਬਰੇਵਿਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਮਾਤਹਿਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਾਨ, ਏ.ਕੇ. ਧੋਨੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਡਾਇਨ ਫੋਰੈਸਟਰ, ਜ਼ੈਕਰੀਨ ਫਾਕਸ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧਵਾਲ, ਅਮਨ ਖਾਨ, ਮੈਕਨੀਲ ਨੋਰੋਨਹਾ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ
ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕੇਟ), ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਹੇਨਰਿਚ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਸੀ), ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ, ਇਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ਹਰਸ਼ਮਨ ਡੁਹਾਲਬੀ ਪਟੇਲ, ਡੀ. ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ, ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਓਮਕਾਰ ਤਰਮਾਲੇ, ਆਰ ਐਸ ਅੰਬਰੀਸ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ।