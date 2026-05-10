IPL 2026: ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ
ਅੱਜ ਦੇ IPL 2026 ਦੇ ਡਬਲ-ਹੈਡਰ ਵਿੱਚ, CSK ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ LSG ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ RCB ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ MI ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : May 10, 2026 at 3:09 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ (10 ਮਈ) ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਐਸਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, LSG ਛੇ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਵਾਲਡ ਬਰੇਵਿਸ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੀਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਗੋਰਤੇ, ਸ਼ੋਮਰੇ, ਸ਼ੋਮਰੇ, ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਖਾਨ, ਸ਼ੋਮਰੇ ਦੂਤ ਖਾਨ। ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਸਪੈਂਸਰ ਜਾਨਸਨ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧਵਾਲ, ਅਮਨ ਖਾਨ, ਜ਼ੈਕਰੀ ਫੋਕਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ।
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ੀਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ, ਆਯੂਸ਼, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਧਵ ਖਾਨ, ਸ਼ਹਿਮਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਮਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ। ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ
ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
RCB ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ-ਚਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਸ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ; ਟੀਮ ਲਈ, ਇਹ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ RCB ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਆਈ ਕੋਲ ਆਰਸੀਬੀ ਉੱਤੇ 19-16 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹਾਰੇ ਹਨ।
ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ: ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਰਸੀਖ ਡਾਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ।
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਰਾਜ ਬਾਵਾ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਏ.ਐੱਮ. ਗਜ਼ਨਫਰ, ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਯੰਕ ਰਾਵਤ, ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਟਵਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਟੀ. ਕੌਕ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੇਰਫਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਾਲੇਵਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਊਦੀਨ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਗਤ।