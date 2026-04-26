IPL 2026: ਅੱਜ ਦੇ ਡਬਲ-ਹੈਡਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ CSK ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ 'ਚ ਕਿਸਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ?

CSK ਬਨਾਮ GT IPL 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

Published : April 26, 2026 at 3:04 PM IST

IPL 2026 Today Match: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ 2022 ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਐੱਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਖਨਊ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਉੱਤੇ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਬਾਦ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ 207/6 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 104 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਈ ਤੋਂ 99 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਨਈ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਨਈ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਹੈ।

CSK vs GT: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

  • ਕੁੱਲ੍ਹ ਮੈਚ - 8
  • ਗੁਜਰਾਤ - 4
  • ਚੇਨਈ - 4

CSK ਬਨਾਮ GT: ਸੰਭਾਵਿਤ 12 ਖਿਡਾਰੀ

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ: ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਤਿਆ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।

CSK ਬਨਾਮ GT: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘੋਸ਼, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਪੇਸਚਲ ਜੌਹਨਸੀਨ, ਵੇਸ਼ਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਏ. ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਅਮਾਨ ਖਾਨ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਜੈਕ ਫਾਕਸ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧਵਾਲ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਆਰ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਯਾਦਵ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਲਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ। ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

