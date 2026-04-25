IPL 2026: ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਾਣੋ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 25, 2026 at 11:23 AM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ: ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਟੋਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
OOTN: PINK! 🔥💗 pic.twitter.com/S6EwKZVimI— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 25, 2026
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ 36ਵਾਂ ਮੈਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਚਾਰ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਟੋਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਰ SRH ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ ਓਪਨਰ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ
ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
April 25, 2026
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਧਿਆ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਆਰਾਧਿਆ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਭੋਗ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਅੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਫ਼ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ।