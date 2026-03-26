IPL 2026: ਦਸ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਲਵਾ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : March 26, 2026 at 7:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਡੈਬਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ (ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼)
ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ - ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ - ਵਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜਿਆ ਅਤੇ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ₹14.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੇਤੂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ (SMAT) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, 6.45 ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰ ਅਤੇ 167 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ IPL ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਕਿਬ ਨਬੀ (ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼)
29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੱਕ "ਨੌਜਵਾਨ" ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਨਬੀ ਨੇ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। IPL ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ SMAT ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 34 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ; ਉਸਦਾ 7.74 ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਓਵਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉਸਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਗਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ)
ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ IPL ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 23 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਕਅੱਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇਹਰਾ ਅਸ਼ੋਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ SMAT ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇਜਸਵੀ ਦਹੀਆ (ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼)
ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ—ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ—ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼-ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 23 ਸਾਲਾ ਦਹੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ SMAT ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 168 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਮਨ ਤਿਵਾੜੀ (ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ)
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮਨ ਤਿਵਾੜੀ—ਜੋ 2024 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ—ਨੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ 20 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2024 ਯੂਪੀ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼)
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹੈ - ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਰਹੱਸਮਈ ਸਪਿਨਰਾਂ' ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ।
ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਮਆਈ ਅਮੀਰਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ (ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼)
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਓਵੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਤਸਮਾਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਬਾਰਟ ਹਰੀਕੇਨਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 36 ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 75 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਵੀ ਸਿੰਘ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼)
ਰੇਲਵੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, SMAT ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ 173 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 218 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ - ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਲਕੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ IPL ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ₹95 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ (ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ)
ਇਸ 22 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਬੈਥਲ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ, ਉਹ - ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ - ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵੰਗ ਕੁਮਾਰ (ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ)
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਿਵੰਗ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੁੱਟ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ - ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਗਲਡ ਰਨ-ਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਦਾ ਰਨ-ਅੱਪ ਵਧੇਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਰੇਖਿਕ ਹੈ।
ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ, ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਟੋਰੀ, ਉਸ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।