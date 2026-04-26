RR vs SRH: ਕਿਸ਼ਨ-ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

RR vs SRH IPL 2026: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 229 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 7:12 AM IST

RR vs SRH IPL 2026: ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 229 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 228 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ SRH ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 132 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ 10ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਰਚਰ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲਿਆ। ਕਿਸ਼ਨ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ SRH ਨੇ ਨੌਂ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕੇ ਅਤੇ 12 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਆਈਪੀਐਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨਕੈਪਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

  • ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ

30 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (ਆਰਸੀਬੀ) ਬਨਾਮ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 2013

35 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ, ਜੈਪੁਰ, 2025

36 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ, ਜੈਪੁਰ, 2026

37 - ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਮੁੰਬਈ, 2010

  • ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ

12 - ਵੀ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ, 2026*

11 - ਮੁਰਲੀ ​​ਵਿਜੇ (ਸੀਐਸਕੇ) ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ, 2010

11 - ਵੀ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ, 2025

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 228 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ।

  • IPL ਵਿੱਚ RR ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

242/6 ਬਨਾਮ SRH, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2025

228/6 ਬਨਾਮ SRH, ਜੈਪੁਰ, 2026*

226/6 ਬਨਾਮ KXIP, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, 2020

224/8 ਬਨਾਮ KKR, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2024

ਇਹ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਹੈ।

  • IPL ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ

265 - PBKS ਬਨਾਮ DC, ਦਿੱਲੀ, 2026

262 - PBKS ਬਨਾਮ KKR, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2024

246 - SRH ਬਨਾਮ PBKS, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2025

229 - SRH ਬਨਾਮ RR, ਜੈਪੁਰ, 2026*

228 - RCB ਬਨਾਮ LSG, ਲਖਨਊ, 2025

  • IPL ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ 200+ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

11 - PBKS

6 - MI

5 - RR

5 - RCB

5 - SRH*

