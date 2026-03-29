IPL 2026: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਮਾਲ, ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ IPL 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹਾਸਿਲ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
Published : March 29, 2026 at 6:25 PM IST
Ishan Kishan IPL Record: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। 201 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 15.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। 119 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਦਰਅਸਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 210.53 ਸੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਐਸਆਰਐਚ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 69 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ - 80 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ, 2026
- ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ - 69 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, 2021
- ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ - 53 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ, 2015
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ?
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, SRH ਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿੰਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 193.29 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 317 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਕਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।