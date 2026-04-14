ETV Bharat / sports

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ

IPL 2026 : ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 216 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 SRH vs RR: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ - ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ 57 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 216 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਬਿਊ

ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ (0), ਪਿਟੋਰੀਅਸ (1), ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (0) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਐਲ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੈਸਵਾਲ (0), ਫਰੇਰਾ (69), ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ (2), ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (0) ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ

217 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਕੁੱਲ 9 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਫਰੇਰਾ ਨੇ 78 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 118 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੇਰਾ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ, 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਲਿੰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 216 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਨੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ ਵੀ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸਲੇਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ, ਰਿਆਨ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਅੰਕ ਸੂਚੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 4 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 7 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

TAGGED:

ਆਈਪੀਐਲ 2026
IPL 2026 SRH VS RR
SUNRISERS HYDERABAD
RAJASTHAN ROYALS
IPL 2026 UPDATES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.