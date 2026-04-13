IPL 2026: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

IPL 2026: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
IPL 2026 Today Match: ਅੱਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : April 13, 2026 at 4:11 PM IST
SRH vs RR IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 21ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਅੱਜ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤ "ਆਨ-ਐਂਡ-ਆਫ" ਦੌੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਜਿਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
BOWLERS, LOOK AWAY ⚠️🫣— Star Sports (@StarSportsIndia) April 13, 2026
Up next on #IPLRivalryWeek is the clash of two of the most destructive duos! 🔥#TATAIPL 2026 👉 #SRHvRR | MON, 13th APR at 6:30 PM pic.twitter.com/I5HmuUgu6f
SRH ਬਨਾਮ RR: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 21 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ 21 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 2024 ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ।
SRH ਬਨਾਮ RR: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤੇ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ਕਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਬ੍ਰਾਈਲਮ ਹੁਸੈਨ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਮ ਹੁਸੈਨ, ਓ. ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨੇ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ।
Expect nothing but 𝘽𝙄𝙂 𝙃𝙄𝙏𝙎 when Vaibhav Sooryavanshi is on strike! 🥵— Star Sports (@StarSportsIndia) April 13, 2026
When you’re up against the greats… and you still go 💥💥💥#IPLRivalryWeek 2026 👉 #SRHvRR | MON, 13th APR, 6:30 PM | #TATAIPL pic.twitter.com/DIodbpLHpp
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਪੇਰਲ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਸੇਨ ਅਦਮਵੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇ ਅਦਮਕੇ ਜੋਫਰਾ, ਕੇ. ਮਾਫਕਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।