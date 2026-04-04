ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Shreyas Iyer Fined: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (IANS)
Published : April 4, 2026 at 4:35 PM IST

Shreyas Iyer Fined: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਪੀਐਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਏ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਇਆ।

ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਧਾਰਾ 2.22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਈਅਰ 'ਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਪਹਿਲਾਂ, ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਹੈ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਪਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੇਨਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 210 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

