IPL 2026: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟਾਪ-4 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਣਾਈ 'ਫਿਫਟੀ'

IPL 2026: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟਾਪ-4 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਣਾਈ 'ਫਿਫਟੀ'
IPL 2026 : ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ 221 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : May 20, 2026 at 7:57 AM IST
IPL 2026 RR vs LSG: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 221 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਓਪਨਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਦੇ ਸੰਜਮੀ, ਪਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਜੇਤੂ 53 ਦੌੜਾਂ ਨੇ RR ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਟਾਪ-4 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਆਂ।
221 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RR ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੁਰਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਲਖਨਊ ਲਈ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ 96, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਦੇ 60 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ 35 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 220 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ।