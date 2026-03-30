IPL 2026: ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ?
RR vs CSK Match Preview: ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਚੇਨਈ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ।
Published : March 30, 2026 at 2:02 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਆਰ) ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ), ਅੱਜ (30 ਮਾਰਚ) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਕੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ) ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ (9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ) ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ 'ਤੇ
ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਜੂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਐਸਕੇ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਡੇਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 31 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 15 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਨੇ 16 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਲ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮਸਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। CSK ਵਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।
ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ, MS ਧੋਨੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਵੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾ ਸਪਿਨ-ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ, ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਨਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਆਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਕਿੰਗਜ਼ : ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਪੇਰਲ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਸੇਨ ਅਦਮਵੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇ ਅਦਮਕੇ ਜੋਫਰਾ, ਕੇ. ਮਾਫਕਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੀਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਜ਼ੈਕ ਫਾਊਲਕਸ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਿਸ਼ਮ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਿਸ਼ਮ ਖਾਨ, ਏ. ਘੋਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਸਪੈਂਸਰ ਜਾਨਸਨ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ।