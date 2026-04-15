ETV Bharat / sports

IPL 2026: ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਲਖਨਊ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ

RCB vs LSG: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Today IPL 2026 Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ 23ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਅੱਜ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਉੱਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਲਐਸਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਐਸਜੀ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਸ਼, ਮਾਰਕਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ - ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (75 ਦੌੜਾਂ; ਔਸਤ: 18.75) ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ (41 ਦੌੜਾਂ; ਔਸਤ: 10.25) ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਖਨਊ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਖੀ ਟੌਮ ਮੂਡੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਸੀਬੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਤੱਥ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਮਲਾਵਰ, ਉੱਚ-ਟੈਂਪੋ ਖੇਡ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰ ਹੈ - ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ - ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ - ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ ਔਸਤ 12.75 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

RCB ਬਨਾਮ LSG: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸ ਮੈਚਅੱਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ—2025 ਦੇ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ—RCB ਨੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ—2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ—RCB ਅਤੇ LSG IPL ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, RCB ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ LSG ਦੋ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

RCB ਬਨਾਮ LSG: ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ/ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ/ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ/ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ/ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ: ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ

TAGGED:

TODAY IPL 2026 MATCH
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ
RCB VS LSG MATCH PREVIEW
ਆਈਪੀਐਲ
RCB VS LSG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.