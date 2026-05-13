ਅੱਜ IPL ਵਿੱਚ RCB vs KKR: ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ-ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ?
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : May 13, 2026 at 4:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 57ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਸੀਬੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 42.11 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 163.36 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 379 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 29.88 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 135.85 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 269 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ ਨੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕੌਣ-ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ 36 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 20 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 15 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 221 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 222 ਹੈ।
ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਐਮਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਇੱਕੋ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਿੱਚ ਸੀ। ਐਮਆਈ 166 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 200 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ?
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਹਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 117 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 104 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 129 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 136 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਕੇਆਰ ਨਾਰਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।