IPL 2026 RCB vs DC: ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 75 ਦੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਢੇਰ, RCB ਨੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

IPL 2026: ਆਰਸੀਬੀ (RCB) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ 75 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 6.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 7:30 AM IST

IPL 2026 RCB vs DC: ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 6.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ (ਡੀਸੀ) 'ਤੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭੁਵੀ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਾਤਕ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 16.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 75 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।

ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34 ਅਤੇ ਨਾਬਾਦ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 81 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਦੀਆਂ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਸਨ। 8 ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਈਆਂ

ਡੀਸੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਆਈਪੀਐਲ 2011 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਸ ਨੇ ਡੈਕਨ ਚਾਰਜਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰਪਲੇ ਸਕੋਰ ਰਿਕਾਰਡ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 6 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 13/6 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰਪਲੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰਪਲੇ ਸਕੋਰ

  1. 13/6 - ਡੀਸੀ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ, ਦਿੱਲੀ, 2026
  2. 14/2 - ਆਰਆਰ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ, 2009
  3. 14/3 - ਐਸਆਰਐਚ ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ, ਪੁਣੇ, 2022
  4. 15/2 - ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2011
  5. 16/1 - ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਡੀਡੀ, ਰਾਏਪੁਰ, 2015
  6. 16/1 - ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ, ਚੇਨਈ, 2019

IPL ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਫਲ ਚੇਜ਼

  1. 87 ਗੇਂਦਾਂ - MI ਬਨਾਮ KKR, ਵਾਨਖੇੜੇ, 2008 (ਟੀਚਾ: 68)
  2. 81 ਗੇਂਦਾਂ - RCB ਬਨਾਮ DC, ਦਿੱਲੀ, 2026 (ਟੀਚਾ: 76)
  3. 76 ਗੇਂਦਾਂ - KTK ਬਨਾਮ RR, ਇੰਦੌਰ, 2021 (ਟੀਚਾ: 98)
  4. 73 ਗੇਂਦਾਂ - KXIP ਬਨਾਮ DC, ਮੋਹਾਲੀ, 2017 (ਟੀਚਾ: 68)
  5. 72 ਗੇਂਦਾਂ - SRH ਬਨਾਮ RCB, ਬ੍ਰਾਬੌਰਨ, 2022 (ਟੀਚਾ: 69)

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ

  1. 66 ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਦਿੱਲੀ, 2017 (ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ)
  2. 67 ਬਨਾਮ ਕੇਐਕਸਆਈਪੀ, ਮੋਹਾਲੀ, 2017 (ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ)
  3. 75 ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ, ਦਿੱਲੀ, 2026 (ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ)*
  4. 80 ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2013 (ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ)
  5. 82 ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ, ਦਿੱਲੀ, 2013 (ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ)

