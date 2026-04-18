ਅੱਜ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ 2 ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
IPL 2026 Today Match: ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।
Published : April 18, 2026 at 1:26 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
RCB ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ - ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH), ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK), ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI), ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, RCB ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਲਐਸਜੀ ਅਤੇ ਐਮਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਅਤੇ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਆਰਸੀਬੀ ਡੀਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ 33 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ 12 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਬੇਨਵੇਸ਼, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਬੇਂਗਲ, ਸਵਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਯਾਦਵ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਜੌਰਡਨ ਕਾਕਸ, ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਵਿਪ੍ਰਜ ਨਿਗਮ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਟੀ. ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਅਜੈ ਯਾਦਵ ਮੰਡਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਜੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ, ਸਾਹਿਲ ਪਾਰੇਖ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾੜੀ।
ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ
ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਜੇਤੂ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਐਸਆਰਐਚ) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਅਸੰਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, SRH ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਅੰਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਗਤੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ KKR ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, CSK ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੇ।
SRH ਬਨਾਮ CSK: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
SRH ਅਤੇ CSK ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CSK ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ 15 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ SRH ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SRH ਬਨਾਮ CSK: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੈਨ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘੋਸ਼, MS ਧੋਨੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਨਸਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਅਮਨ ਖਾਨ, ਜ਼ੈਕਰੀ ਫੌਲਕਸ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ਹੇਨਰਿਚ ਕਲਾਸੇਨ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸਲਮੀਨ ਅਰਮਾਨੀ, ਸਲਮੀਨ ਅਰਧਨ, ਕਾ. ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਕ੍ਰਾਂਸ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਓਮਕਾਰ ਤਰਮਾਲੇ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ।