IPL 2026: RCB ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ 92 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ 254 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : May 27, 2026 at 6:35 AM IST
IPL 2026 Qualifier 1: ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 92 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਦ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 254/5 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ।
ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਪਾਰੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫੀਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 33 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਡੀਕਲ 19 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ
255 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਸਿਕ ਸਲਾਮ ਡਾਰ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 51 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਛਲ ਕੇ ਸਟੰਪਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਬਟਲਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 51/5 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡਫੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 11 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 87/7 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲੌਂਗ-ਆਨ 'ਤੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਬਾਹਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਸਿਰਫ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਾਪ-ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਅੱਜ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।