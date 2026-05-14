IPL 2026: ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ

IPL 2026: ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 105 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

IPL 2026: RCB beat KKR by 6 wickets, Kohli scored a brilliant century
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 11:52 AM IST

RCB vs KKR IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 57ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਸੀਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਸਦਾ 9ਵਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ 21-21 ਵਾਰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

IPL ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ PoTM ਪੁਰਸਕਾਰ (ਇੰਡੀਅਨਜ਼)

  • 21 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
  • 21 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
  • 18 - ਐਮ.ਐਸ. ਧੋਨੀ
  • 17 - ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ

ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 192/4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 71 ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 49 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।

ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ, ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਰਸੀਬੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਡਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

193 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਰਸੀਬੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਥਲ (15), ਪਡਿੱਕਲ (39), ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (11), ਟਿਮ (2), ਅਤੇ ਜਿਤੇਸ਼ (8) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

RCB ਬਨਾਮ KKR: ਸਕੋਰਕਾਰਡ

  • ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 192/4 (ਅੰਗਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ 71, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਦ 49)
  • ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 194/4 (ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਬਾਦ 105, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ 39)

ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:

IPL ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ

  • 3 - ਜੋਸ ਬਟਲਰ
  • 3 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
  • 2 - ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ

IPL ਵਿੱਚ RCB ਬਨਾਮ KKR ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ

  • 102* (55) – ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2011
  • 100 (58) – ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2019
  • 105* (60) – ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰਾਏਪੁਰ, 2026

