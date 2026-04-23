ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲਖਨਊ ਉੱਤੇ ROYAL ਜਿੱਤ, 40 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ
159 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 119 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 23, 2026 at 6:45 AM IST
IPL 2026 LSG vs RR : ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 32ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। LSG ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਹੈ।
'ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ'
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 159 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 119 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ'
ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇ ਨਾਲ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟ ਲਈ।ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 22, ਵੈਭਵ ਨੇ 8, ਜੁਰੇਲ ਨੇ 0, ਪਰਾਗ ਨੇ 20, ਹੇਟਮਾਇਰ ਨੇ 22, ਜਡੇਜਾ ਨੇ 43, ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ 19 ਅਤੇ ਫਰੇਰਾ ਨੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਖਨਊ ਲਈ, ਸ਼ਮੀ, ਮੋਹਸਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਡਰੱਗਜ਼, ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, PCB ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
- ਤੀਜੇ T20 ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
- ICC ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 159 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਲਖਨਊ ਲਈ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਬਡੋਨੀ, ਪੰਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕਰਾਮ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਸ਼, ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ - ਸਿਰਫ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ।