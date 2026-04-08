RR vs MI: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

RR vs MI IPL 2026: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਬੱਲਾ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਿਆ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 10:07 AM IST

RR vs MI IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 27 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਮੈਚ 11-11 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 150 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਦੇ 14 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 77 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਨੇ 11 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 123 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ 5, ਰਿਕਲਟਨ ਨੇ 8, ਸੂਰਿਆ ਨੇ 6, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ 9 ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਨੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਨ ਧੀਰ ਅਤੇ ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਰੇਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 25-25 ਦੌੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 100 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਬਰਗਰ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਚਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਜੈਸਵਾਲ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਏ.ਐਮ. ਗਜ਼ਨਫਰ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

