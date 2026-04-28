IPL 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੱਥੋਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੇ
PBKS VS RR MATCH: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : April 28, 2026 at 11:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 19.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 222 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਮ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨੇ 62 ਦੌੜਾਂ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 223 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 84 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ ਨੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ ਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 77 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਜੋੜਿਆ। ਵੈਭਵ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੈਸਵਾਲ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯਸ਼ਰਾਜ ਪੁੰਜਾ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਅਤੇ ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਹਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੁਕੈਅਡ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਮਾਰਕੋ ਯੈਨਸਨ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ।
ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਅਤੇ ਯਸ਼ ਪੁਨੀਆ।
ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਵਿਕਲਪ: ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ।