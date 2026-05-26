IPL 2026: ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ-1 ’ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ,ਜਾਣੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ?
IPL 2026 ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ, ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : May 26, 2026 at 6:15 PM IST
IPL 2026 Qualifier 1: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (26 ਮਈ) ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਰਸੀਬੀ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
It all began with 🔟 powerhouses!— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2026
...𝘼𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙬𝙚𝙧𝙚 4️⃣ 🔥
🎥 Each chasing trophy No. 2️⃣ 🏆#TATAIPL | #TheFinalLeap | #RCBvGT | #SRHvRR pic.twitter.com/9aXpMAEE1x
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਾਪ-ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ 638 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿੱਲ 616 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਆਰ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
24 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਬਾਡਾ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ 19 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The batters never got a moment to relax against these names 🥶— Star Sports (@StarSportsIndia) May 25, 2026
The Purple Cap race is getting tighter… who finishes on top? 👀
Watch #TATAIPL Playoffs | Qualifier 1 | #RCBvGT | TUE, 26 MAY, 6:30 PM 🔥 pic.twitter.com/wTwGH0KtX0
RCB vs GT
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ,ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੋਨਰ ਐਸਟਰਹੁਇਜ਼ਨ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਖੇਜਰੋਲੀਆ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰਬਾਡਾ,ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਸਾਈਂ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਯਾਦਵ।
Unstoppable force! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 25, 2026
Plenty of batters have shone this season, but a certain #GT duo is out in front! 🙌👏
Who will end the season with the most runs? 👀
Watch #TATAIPL Playoffs | Qualifier 1 | #RCBvGT | TUE, 26th MAY, 6.30 PM pic.twitter.com/XDDo0Q8p9l
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ
ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪੈਡਿਕਲ, ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਯਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜੌਰਡਨ ਕਾਕਸ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ।