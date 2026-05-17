PBKS Vs RCB: ਪੰਜ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ, RCB ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਟੱਕਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : May 17, 2026 at 12:52 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਐਚਪੀਸੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ 2024 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ 60 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
Everything on the line. 🎬🥶#RCB have their eyes locked on the top spot, while #PBKS fight to break a 5-game losing streak and keep their playoff dream alive! ⚡👊#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvRCB | SUN, MAY 17, 2:30 PM
ਪੰਜ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ
ਇਸਨੂੰ ਫਾਰਮ ਬਨਾਮ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 37 ਮੈਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ 19 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
RCB ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 165.75 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 484 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ 500 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ 22 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ
ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ 439 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 9.69 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਾਖ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੰਗਲੌਰ
ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਬੈਥਲ, ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਤੇਸ਼, ਬੈਥਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ 210 ਅਤੇ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਾਰਾਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 264 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ
ਇਸ ਸਾਲ ਐਚਪੀਸੀਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 200 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਓਮਰਜ਼ਈ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਾਖ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ।
ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਡਫੀ।
ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ