ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਬਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਬਰ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : April 16, 2026 at 10:40 AM IST
MI vs PBKS IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 24ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਅੱਜ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
A clash for 𝐑𝐄𝐃𝐄𝐌𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 vs 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 👊@mipaltan or @PunjabKingsIPL - who will come out on top at Wankhede? 🤔#TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvPBKS | THU, 16th, 6:30 PM pic.twitter.com/BD0AziB6GM— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
'ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੈਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ।
𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐏𝐨𝐢𝐬𝐞𝐝. 🎯— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
UP NEXT ➡️ #TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvPBKS | THU, 16th APR, 6:30 PM pic.twitter.com/HFkdq1Llc4
'ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ'
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
MI ਬਨਾਮ PBKS: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 17-17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
A knock that will be remembered for ages! 🫰❤️— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
In the all-important Qualifier 2 in 2025, @PunjabKingsIPL skipper @ShreyasIyer15's unbeaten 87, laced with exquisite stroke-play against @mipaltan, guides them to their second-ever TATA IPL final!
MI ਬਨਾਮ PBKS: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ 11
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ।
ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ।
ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ।