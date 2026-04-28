ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ
ਅੱਜ IPL 2026 ਦੇ 40ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : April 28, 2026 at 12:09 PM IST
PBKS VS RR MATCH PREVIEW: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਅੱਜ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ IST ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ, 265 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 228 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਸਨ।
𝙄𝙩'𝙨 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙫𝙨. 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙈𝙪𝙡𝙡𝙖𝙣𝙥𝙪𝙧! 🏟️⚡@punjabkingsipl' unbeaten streak meets the @rajasthanroyals' fearlessness ⚔️🔥#TATAIPL 2026 👉 #PBKSvRR | TUE, 28 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/0oNq3GEnti— Star Sports (@StarSportsIndia) April 28, 2026
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਓਪਨਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਓਪਨਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 14.9 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 323 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
The #PunjabKings express is showing 𝙉𝙊 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙨 𝙤𝙛 𝙨𝙡𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜 𝙙𝙤𝙬𝙣! 🚂— Star Sports (@StarSportsIndia) April 28, 2026
With 6️⃣ wins & an unbeaten streak that has the whole world talking, will #PBKS win their 7th game? 👀
TO FIND OUT WATCH ➡️ #TATAIPL 👉 #PBKSvRR | TUE, 28th APR, 6:30 PM pic.twitter.com/0uyqZi68yP
ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 30 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।
PBKS ਬਨਾਮ RR: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸਾਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੇ੍ਰਣਵੀ, ਸੁਰੇਸ਼ਵਰਦ, ਵਿਸ਼ਰਾਮਨ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਾਇਲ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਪੇਰਾਲਾ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਸੇਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਸੇਨ ਅਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਦਮਸ਼ ਕਯੂਫਰਾ, ਸੇਨ ਕਿਊਫਰਾ ਮਿਲਨੇ, ਮਫਾਕਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।