ETV Bharat / sports

IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, IPL ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।

PUNJAB KINGS NEW RECORD
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Punjab Kings IPL Record: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 2026 ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮੈਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

  • ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ - 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
  • ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ - 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
  • ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ - ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ (ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ)
  • ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
  • ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ - 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
  • ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ - 54 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ

ਇਹ IPL ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ 2024 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 262/2 ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੈ।

IPL ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

  • 262/2 ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ - ਕੋਲਕਾਤਾ, 2024
  • 254/6 ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ - ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, 2026
  • 245/6 ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2025
  • 243/5 ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 2025
  • 236/5 ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ - ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, 2025

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੌੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ (2025) ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਕੀ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਪ-2 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਖਨਊ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 255 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 200 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (43), ਮਾਰਕਰਾਮ (42) ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (40) ਹੀ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 254 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ ਆਰੀਆ (93 ਦੌੜਾਂ, 37 ਗੇਂਦਾਂ) ਅਤੇ ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ (87 ਦੌੜਾਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ।

TAGGED:

PBKS IPL 2026
PUNJAB KINGS UNBEATEN
PUNJAB KINGS IPL RECORD
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
PUNJAB KINGS NEW RECORD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.