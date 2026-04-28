ETV Bharat / sports

"ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ..." ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Shreyas Iyer IPL 2026: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shreyas Iyer IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਅਈਅਰ ਨੇ ਜੀਓਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ-ਬਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।"

ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੇਂਦ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਮਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਵਰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ 50 ਓਵਰ

ਅਈਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 50 ਓਵਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਡਆਰਮ ਥ੍ਰੋਅਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ

ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ (ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?'

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?' ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਈਅਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

29 ਸਾਲਾ ਅਈਅਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 265 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

TAGGED:

SHREYAS IYER BATTING
SHREYAS IYER BATTING IMPROVEMENTS
SHREYAS IYER NEWS
PBKS IPL 2026
SHREYAS IYER IPL 2026

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.