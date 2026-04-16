IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ, 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ, 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ 195 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : April 16, 2026 at 11:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
The first Punjab Kings bowler to reach 100 wickets in #TATAIPL!
Take a bow, @arshdeepsinghh! 👏#TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 ➡️ #MIvPBKS | LIVE NOW 👉 https://t.co/wnST8NL0i2 pic.twitter.com/ytOG99Ffbu
ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 195 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁਣ 9 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Bailed Mumbai Indians out of early trouble, and how!! #QuintondeKock👏👏— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
2nd highest score for Mumbai Indians in #TATAIPL ✅
First overseas batter to score a #TATAIPL hundred for 3 different teams ✅
ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ 45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 139 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 11 ਚੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਨਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 4 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 5 ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Shreyas Iyer on fire!— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Absolute scenes at Wankhede as Shreyas Iyer pulls off a stunner with Xavier Bartlett to dismiss Hardik Pandya 😳#TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 ➡️ #MIvPBKS | LIVE NOW 👉 https://t.co/wnST8NL0i2 pic.twitter.com/yg8i4qfMAD
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ 9 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ 5 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਅੱਲਾ ਗਜ਼ੱਫਰ ਨੇ 2 ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Shot of authority 💥@ShreyasIyer15 takes on Bumrah and sends it soaring for a maximum! 🔥#TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 ➡️ #MIvPBKS | LIVE NOW 👉 https://t.co/wnST8NL0i2 pic.twitter.com/QIqzOIAzub— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ ਅਤੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ 60 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 8 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 112 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਬਾਦ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
Pure timing. Exquisite class. Game-changing innings! 🙌👏— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Gen Next Star, Prabhsimran Singh changed the game with a counter-attacking punch!#TATAIPL | #MIvsPBKS | [Shreyas Iyer, Mumbai Indians, Quinton de Kock, Hardik Pandya, Deepak Chahar] pic.twitter.com/2LCMLOzY4G
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ 2 ਦੌੜਾਂ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ 14 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ 1 ਦੌੜ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ 1-1 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ।