ETV Bharat / sports

IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ, 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ 195 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 11:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 195 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁਣ 9 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ 45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 139 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 11 ਚੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਨਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 4 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 5 ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ 9 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ 5 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਅੱਲਾ ਗਜ਼ੱਫਰ ਨੇ 2 ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ ਅਤੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ 60 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 8 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 112 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਬਾਦ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ 2 ਦੌੜਾਂ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ 14 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ 1 ਦੌੜ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ 1-1 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ।

TAGGED:

IPL 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼
PBKS VS MI MATCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.