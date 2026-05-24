IPL 2026: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ PBKS ਦੀਆਂ ਪਲੇਆਫ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 197 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 6:37 AM IST

LSG vs PBKS IPL 2026: ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) 'ਤੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ 196/6 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਈਅਰ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 198.04 ਸੀ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 140 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 15 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਆਰ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਮਆਈ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 15 ਅੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਖਨਊ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਦੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 72 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 196/6 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਲਈ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਟਕੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੋਲਡਨ ਡਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਬੀਕੇਐਸ 2.2 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22/2 ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਈਅਰ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਈਅਰ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨੂੰ 69 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ LBW ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਈਅਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਭੱਗ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕਾਉ ਕਾਰਨਰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ IPL ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ PBKS ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

