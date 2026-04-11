ETV Bharat / sports

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੀਜਾ ਮੈਚ: ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਨੇ ਜੜੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

IPL 2026: Punjab defeated Sunrisers Hyderabad by 6 wickets
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੀਜਾ ਮੈਚ (X @PunjabKingsIPL)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 220 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ, ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨਾਲ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ 50 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

SRH ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (74) ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ (38) ਨੇ ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼
ਆਈਪੀਐਲ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ
SUNRISERS HYDERABAD
PUNJAB DEFEATED SUNRISERS HYDERABAD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.