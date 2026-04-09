ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਕੋਚ ਪੋਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਕੋਚ ਪੋਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

Home Cooked Food for Punjab Kings: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

PRABHSIMRAN SINGHS MOTHER
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ (IANS)
Published : April 9, 2026 at 5:48 PM IST

Home Cooked Food for Punjab Kings: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਆਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਨੇ ਆਖੀ ਮੱਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ?

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਟੀਮ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ।

