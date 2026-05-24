ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਖੇਡ?, ਪਲੇਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਲਈ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਖੇਡ? (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 4:10 PM IST

IPL 2026 Playoffs Scenario: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦਾ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਪਲੇਆਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR), ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

'ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ'

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਸਮੀਕਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ 15 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ'

ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ 'ਤੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਅੰਕ 15 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ 77 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਸਮੀਕਰਨ

ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਆਰ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ (ਐਨਆਰਆਰ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

