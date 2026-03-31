ETV Bharat / sports

PBKS Nehal Wadhera: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਹਾਲ, 7 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ

ਅੱਜ IPL 2026 ਮੈਚ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੋਲੀ, 7 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਰੁਚੀ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ ਕਮਲ ਵਡੇਰਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਹਾਲ... (ETV Bharat/X-@PBKS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼-11 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਗਜ਼-11 ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 4.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ 3.6 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ ਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਮਲ ਵਡੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼-11 ਦੀ ਟੀਮ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੌੜਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ (X-@PBKS)

ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

- ਕਮਲ ਵਡੇਰਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ

"ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ"

ਕਮਲ ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਨਿਹਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

FILE-ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਟੀਮ (X-@PBKS)

ਨਿਹਾਲ ਦੀ MI ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼-11 ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆਰਾ

ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ-11 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ 4.20 ਕਰੋੜ ਲਗਾਈ। ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮੈਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 719 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 26.6 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 142 ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

IPL 2026 PBKS VS GT
CRICKETER NEHAL WADHERA NEWS
PUNJAB KINGS 11 PLAYERS
ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ
PBKS NEHAL WADHERA

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.