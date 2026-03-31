ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਪੱਲੜਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ?

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊ ​​ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Kings will face Gujarat Titans today
ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 3:29 PM IST

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (31 ਮਾਰਚ) ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਦਾ ਹੈ।

ਮੈਥਿਊ ਹੇਡਨ: ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ

ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮਹਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੈਥਿਊ ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਟੀਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਦਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

IPL 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼

ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

PBKS ਬਨਾਮ GT: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PBKS ਬਨਾਮ GT: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨੇਹਾਲ ਵਢੇਰਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਾਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਕੇਟ, ਵਿਸ਼ਵਿਕੇਟ, ਐਕਸ. ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਾਈਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਵਿਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਅੰਤ ਯਾਦਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ।

