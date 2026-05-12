IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਹਾਰ, ਡੀਸੀ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
PBKS vs DC: ਡੀਸੀ ਦੇ ਮਾਧਵ ਬਣੇ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ'। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ।
Published : May 12, 2026 at 7:32 AM IST
IPL 2026 PBKS vs DC : ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 55ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਿਲਰ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਵ ਤਿਵਾੜੀ ਆਲ-ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਯੋਗ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' (POTM) ਬਣੇ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੇ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਣ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ 10 ਅੰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਲੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 210 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 210 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੀ 33 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ 56 ਦੌੜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ 36 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਗੜੇ ਨੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਹਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਤਿਵਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਆਕਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਧਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ 31 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਪੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।