PBKS vs KKR vs RR: ਪਲੇਆਫ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ?

PBKS vs KKR vs RR: ਪਲੇਆਫ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ?
IPL 2026 ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ...
Published : May 19, 2026 at 5:14 PM IST
IPL 2026 Playoffs Chance: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। RCB, GT, ਅਤੇ SRH ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਇਹ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ - ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ - ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ IPL 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 15 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਅੰਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ
19 ਮਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ
24 ਮਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR)
ਕੇਕੇਆਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਅੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, 15 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਨ ਰੇਟ ਕੇਕੇਆਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਕੇਆਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਕੇਆਰ ਵੀ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਹਾਰਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 13 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ
20 ਮਈ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼
24 ਮਈ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS)
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਹਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦੋਵੇਂ 13 ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ
23 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ