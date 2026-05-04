IPL 2026: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
MI vs LSG Match Preview: ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : May 4, 2026 at 4:54 PM IST
IPL 2026 Today Match: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 47ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅੱਜ (4 ਮਈ) ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 9 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Low on wins, high on intent as both #LSG & #MI hunt for the winning momentum! 🤜🤛— Star Sports (@StarSportsIndia) May 4, 2026
Which team will get back to winning ways at Wankhede? 👀#TATAIPL 👉 #MIvLSG | MON, 4th MAY, 6.30 PM pic.twitter.com/n6Kh0Fw6Eu
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, LSG ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਸੀ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਖਨਊ ਟੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਅਰਥ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
The battle for the Top 4 is well and truly on 🔢— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2026
Punjab Kings currently sit right at the top of the standings 🔝
Predict your Top 2⃣ in the comments 👇#TATAIPL | #KhelBindaas pic.twitter.com/UdVYM0WQZ8
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਲਖਨਊ ਨੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਖਨਊ ਛੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕੁਐਡ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਭਗਤ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਏਐਮ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਬਾਵਾ, ਮਯੰਕ ਰਾਵਤ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਾਲੇਵਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਇਜ਼ਹਾਰ।
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਮੋਹਸੀਨ ਖਾਨ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੁਵਨ, ਅਬਦੁਲ ਸੰਧਰਮ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਸੰਧਰਮ, ਜੋਧਨ, ਅਬਦੁਲ ਸੰਧਰਮ ਖਾਨ ਇੰਗਲਿਸ, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ।