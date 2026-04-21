ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 99 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
GT vs MI IPL 2026: 199 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਕੀਤਾ।
Published : April 21, 2026 at 7:13 AM IST
IPL 2026 GT vs MI Match: ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ 'ਤੇ 99 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
📸📸— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2026
Game recognises game 🫂 #TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvMI | @mipaltan | @ImRo45 | @TilakV9 pic.twitter.com/hq3fOzBneY
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ 101 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਨਾਮਧੀਰ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡੀ। ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
A 𝙈𝙄𝘨𝘩𝘵𝘺 win in Ahmedabad!! 👊@mipaltan get back on winning ways with a massive 99-run win 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2026
MATCH HIGHLIGHTS ▶️ https://t.co/cf6MPBi5b2#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvMI pic.twitter.com/RmQQzh0WHQ
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ 100 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ
199 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ, 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਵੀ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
𝙄𝘾𝙔𝙈𝙄@mipaltan on a roll 💙— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2026
🎥 Some brilliant catching & Mitchell Santner magic in the middle 👌
Updates ▶️ https://t.co/cawFoZABvQ#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvMI pic.twitter.com/jlpUFOyOT5
ਤਿਲਕ ਨੇ ਜੈਸੂਰੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲਈ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ' ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਲਈ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
Maiden #TATAIPL Hundred 💯— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2026
Maiden Player of the Match award 🏅
Tilak Varma with a field day out in Ahmedabad 😎
Relive his knock ▶️ https://t.co/mw5Bug2qQ0 #GTvMI | #KhelBindaas | @mipaltan | @TilakV9 pic.twitter.com/XAChWGwqGB
ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੈਸੂਰੀਆ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।