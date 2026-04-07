MS ਧੋਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ, ਬਦਲੇਗੀ CSK ਦੀ ਕਿਸਮਤ?
IPL 2026 CSK: ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : April 7, 2026 at 10:09 AM IST
MS Dhoni IPL Comeback: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਨੀ ਨੇ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਫੀਲਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਧੋਨੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਧੋਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੋਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ।
🚨BIG UPDATES ON CHENNAI SUPER KINGS 🚨 (Expres Sports)— VIKAS (@Vikas662005) April 6, 2026
- Dewald Brevis is fit & set to play next match.
- MS Dhoni is likely to play next match of CSK.
- Fitness test for MS Dhoni in next two days.
- If MS Dhoni cleared to test he is ready for DC match. pic.twitter.com/Z1npiYOL3P
ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਧੋਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੋਨੀ ਨੇ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੋਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਲਈ ਧੋਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਕੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੋਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
ਹਾਰ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ
ਜਦੋਂ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਨੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਸਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੇਨਈ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ।
ਸਟਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਧੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਚ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।