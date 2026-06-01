RCB ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਨਾਮ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਬੀ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ।

IPL 2026 AWARDS WINNERS LIST
RCB ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ,ਵੈਭਵ ਸੁਰੂਆਵੰਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ
By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 10:56 AM IST

IPL 2026 Awards Winners List: ਐਤਵਾਰ (31 ਮਈ) ਨੂੰ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ IPL ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, RCB ਨੂੰ ₹20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਸਾਲਾ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੈਭਵ ਹਿੱਸੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾ:
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ, ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਵੈਭਵ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ 776 ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 237.31 ਸੀ। ਉਸਨੇ 72 ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 'ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਪਰਪਲ ਕੈਪ
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ 29 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 'ਪਰਪਲ ਕੈਪ' ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਉਸਦੀ ਟਾਈਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੌਟ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਡੌਟ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ 172 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ

ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਚ:
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 75 ਚੌਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੇ" ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਚ ਲਈ "ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਚ" ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

IPL 2026 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

• ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼) – 776 ਦੌੜਾਂ

• ਪਰਪਲ ਕੈਪ: ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ (ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ) – 29 ਵਿਕਟਾਂ

• ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼)

• ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼)

• ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ (237.31 ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ)

• ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ - 72 ਛੱਕੇ

• ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੇ: ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ (ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ) – 75 ਚੌਕੇ

• ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ: ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ (ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ) - 172 ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ

• ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਚ: ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ (ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼)

• ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਅਵਾਰਡ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

  • ਚੈਂਪੀਅਨ: ₹20 ਕਰੋੜ (RCB)
  • ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ: ₹13 ਕਰੋੜ (GT)
  • ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 (RR) ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ: ₹7 ਕਰੋੜ
  • ਹਾਰਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ (SRH): ₹6.5 ਕਰੋੜ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਸਕਾਰ

  • ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜੇਤੂ: ₹10 ਲੱਖ (ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ)
  • ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਜੇਤੂ: ₹10 ਲੱਖ (ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਦਾ)
  • ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ (MVP): ₹10 ਲੱਖ (ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ)
  • ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ)
  • ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਅਵਾਰਡ: ₹10 ਲੱਖ (ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼)
  • ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ)
  • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ)
  • ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਚ: ₹10 ਲੱਖ (ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ)

