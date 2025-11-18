ETV Bharat / sports

IPL 2026: ਪਹਿਲੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SRH ਕਪਤਾਨ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

IPL 2026 Mini Auction: SRH ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਨੀ- ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

IPL 2026
IPL 2026 (Photo Credit: X- @SunRisers)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 SRH: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨੇ IPL 2026 ਲਈ 15 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ (₹100 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।

SRH ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ₹25.50 ਕਰੋੜ (₹255 ਮਿਲੀਅਨ) ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

IPL 2026 ਵਿੱਚ SRH ਦਾ ਕਪਤਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਐਕਸ' ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਐਸਆਰਐਚ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ

ਕਮਿੰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

31 ਸਾਲਾ ਕਮਿੰਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ SRH ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹20.50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਈਪੀਐਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਪ ਜੇਤੂ

ਐਸਆਰਐਚ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਈਪੀਐਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਪਰ 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ, ਸੱਤ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH)

  • ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਬ੍ਰਾਇਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਕਾਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਸਮਾਰਕ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ।
  • ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ: ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ (ਐੱਲ.ਐਂਜ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ), ਅਥਰਵ ਟੇਡੇ, ਸਚਿਨ ਬੇਬੀ, ਅਭਿਨਵ ਮਨੋਹਰ, ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ।

TAGGED:

IPL 2026
SRH REVEAL NAME OF CAPTAIN
IPL 2026 MINI AUCTION SRH
PAT CUMMINS
IPL 2026 MINI AUCTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ

ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 6 ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.