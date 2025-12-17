ETV Bharat / sports

IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ; ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 25-25 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।

IPL 2026 FULL SQUAD
IPL 2026: ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 77 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 215.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 25.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਨੇ 14.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026: ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS):

ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਨੇਹਾਲ ਵਢੇਰਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਾਈਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਹਰਨੂਰ ਪੰਨੂ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ। ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ।

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ):

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ, ਮਨੀਮਰਣ ਸਿਧਾਰਥ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਰਾਠੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ, ਅਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਨਮਨ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR):

ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ, ਤੇਜਸਵੀ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਦਕਸ਼ ਕਾਮਰਾ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ।

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH):

ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਆਰ.ਸਮਰਣ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਕਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਓਮਕਾਰ ਤਰਮਾਲੇ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ​​ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI):

ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੈਲਟਨ, ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਰਾਜ ਬਾਵਾ, ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਫੰਝਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਲੇਵਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਅਥਰਵ ਅੰਕੋਲੇਕਰ, ਮਯੰਕ ਰਾਵਤ।

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK):

ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਐਮ.ਐਸ. ਧੋਨੀ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘੋਸ਼, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੇਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਅਮਾਨ ਖਾਨ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਜੈਕ ਫੌਲਕਸ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB):

ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਯਸ਼ ਦਿਆਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਨੁਵਾਨ ਥੁਸ਼ਾਰਾ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜੌਰਡਨ ਕੌਕਸ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਤਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR):

ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਸੈਮ ਕੁਰੇਨ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰਕ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਕਵੇਨਾ ਮਾਫਾਕਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਯਸ਼ ਰਾਜ ਪੰਜਾ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਪੁਥੁਰ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਰਾਓ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC):

ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ, ਅਜੈ ਮੰਡਲ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਣਾ ਵਿਜੇ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ, ਸਾਹਿਲ ਪਾਰਖ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ (GT):

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਯਾਦਵ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਟਾਮ ਬੈਂਟਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਯਾਰਾ, ਲਿਊਕ ਰਾਜ ਵੁੱਡ।

