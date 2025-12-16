ETV Bharat / sports

ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

IPL 2026 Mini Auction: ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ 25.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।

CAMERON GREEN IPL PRICE
ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 11:06 PM IST

ਅਬੂ ਧਾਬੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ (Cameron Green) ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 25.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਾਥੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2024 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 24.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (27 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (26.75 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।

ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 25.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਰ ਨਵੇਂ IPL ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ 7.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ BCCI ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।

ਗ੍ਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ RCB ਲਈ ਖੇਡੇ

ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ IPL ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ IPL ਨਿਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਆਖਰੀ IPL ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RCB ਲਈ 12 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 143.25 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 255 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 8.61 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

IPL ਨਿਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ KKR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

