IPL 2026: ਅੱਜ MI ਦਾ KKR ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਭਾਰੀ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : March 29, 2026 at 2:32 PM IST
MI vs KKR IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL 2026) ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼
ਆਈਪੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ।
ਮੁੰਬਈ ਟੀਮ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; 33 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 717 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੰਡਯਾ ਹੋਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ—ਫਿਨ ਐਲਨ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ—ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਰੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਾ - ਜਿਸਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ - ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਟਾਰ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਉਸਦਾ ਮਾੜਾ ਫਾਰਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਰਹਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਾਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
MI vs KKR ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 35 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ 24 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ KKR ਨੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
MI vs KKR: ਸਕੁਐਡ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ, ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਅੰਗਦ ਬਾਵਾ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਾਲੇਵਰ, ਅਥਰਵ ਅੰਕੋਲੇਕਰ, ਮਯੰਕ ਰਾਵਤ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਯ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਫਿਨ ਪਤਿਤੀ ਐਲਨ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਮਾ. ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਤੇਜਸਵੀ ਦਹੀਆ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਦਕਸ਼ ਕਾਮਰਾ।