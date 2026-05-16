ਅੱਜ ਪਲੇਆਫ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, KKR ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਪਲੇਆਫ 'ਤੇ, KKR ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 2:05 PM IST

KKR vs GT IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 60ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ (16 ਮਈ) ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (GT) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ KKR ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

'ਜਿੱਤ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ'

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਕੇਆਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੇਕੇਆਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 15 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੈਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਕੇਕੇਆਰ ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ:
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਦਹੀਆ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਰਾਹੁਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ, ਕੈਮਪਾਥਕੀਪਰ, ਡੀ. ਨਰਾਇਣ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਸੌਰਭ ਦੂਬੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ, ਮਤੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਨਾ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਵਿਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਲਦਾਰ ਯਾਦਵ, ਜੈਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਲਦਾਰ। ਬੈਂਟਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਐੱਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ।

