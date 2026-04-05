ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰਖ, ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣੋ

Published : April 5, 2026 at 3:01 PM IST

IPL 2026 Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਨੂੰ 65 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

'ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ 141 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

'ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼'

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ, ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਏਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 141 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ


ਤਬਦੀਲੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਕਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪੰਤ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਤ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

'ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਕਟਾਂ'

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ LSG ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹੱਸਮਈ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।

'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ​,ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ'

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

'ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ'

ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

SRH ਬਨਾਮ LSG ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ:
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ LSG ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ SRH ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ 190 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 16.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

SRH ਬਨਾਮ LSG ਸੰਭਾਵੀ 12 ਖਿਡਾਰੀ

SRH ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 12 ਖਿਡਾਰੀ : ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ।

ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 12 ਖਿਡਾਰੀ : ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ।

SRH ਬਨਾਮ LSG ਸਕੁਐਡਜ਼
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਆਰ. ਸਮਰਨ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਇਸ਼ਾਨ ਮਾਲਵਿੰਗ, ਇਸ਼ਾਨ ਮਾਲਵਿੰਗ, ਲੀਸ਼ਾਮ ਅਨਦਕਟ ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਓਮਕਾਰ ਤਰਮਾਲੇ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ ਅਤੇ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ।

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ, ਅਰਜੁਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਵ, ਮੇਯਨ ਯਾਕੂਨ, ਮੇਯਨ ਯਾਕੂਬ, ਮੇਯਨੰਦ ਹਸਬੰਕਰ। ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ, ਮਨੀਮਾਰਨ ਸਿਧਾਰਥ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ।

