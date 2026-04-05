ਕਪਤਾਨ ਪੰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ 19.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 157 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

Published : April 5, 2026 at 10:15 PM IST

SRH vs LSG Match Updates: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਨੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 68 ਅਤੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਦੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਖਨਊ ਨੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਸੀ।

'ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ'

157 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰਕਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਤਾਨ ਪੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਤੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਤ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਪੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਕੇ (9) ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 156 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਸੇਨ 62 ਅਤੇ ਰੈੱਡੀ 56 ਦੌੜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

'ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ'

ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਕਟਾਂ ਜਲਦੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਰੈਡੀ-ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 26 ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 'ਤੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 150 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 63 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੈਡੀ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਨੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।

SRH ਬਨਾਮ LSG: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।


ਲਖਨਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੀਮਰਣ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

SRH ਬਨਾਮ LSG ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ:


ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ LSG ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ SRH ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ

ਲਖਨਊ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਮਨੀਮਾਰਨ ਸਿਧਾਰਥ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ: ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੇਟਜ਼ਕੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ।

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ​​ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ: ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ।

