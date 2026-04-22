LSG VS RR: ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 32ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 (Picture Courtesy: @ipl)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 2:53 PM IST

LSG vs RR Toady Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 32ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਲਐਸਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।

ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ

ਐਲਐਸਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 160.39 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਨਰ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 152.73 ਅਤੇ 236.53 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 223 ਅਤੇ 246 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਪਿਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

LSG ਬਨਾਮ RR ਦਾ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ RR ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ LSG ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, LSG ਨੇ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ RR ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।

LSG ਬਨਾਮ RR ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ 26 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 173 ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

LSG ਬਨਾਮ RR: ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ

LSG ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ (8.77) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟ-ਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (41.8) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਓਪਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਚ LSG ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ RR ਦੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ RR ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ LSG ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 113 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ LSG ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LSG ਬਨਾਮ RR: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

  • ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਰੀ, ਸ਼ੁਭਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਤੌਹਮ ਯਸ਼ਰਾਜ ਪੁੰਜਾ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਰਕ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਪੁਥੁਰ, ਅਮਨ ਰਾਓ ਪਰਲਾ।
  • ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਕਪਤਾਨ), ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਨੀਮਾਰਨ ਸਿਧਾਰਥ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ, ਜਾਰਜ ਹਿਮਾਤਵ, ਮੇਥਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ, ਮੇਥਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਲਿੰਡੇ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਅਰਸ਼ੀਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ।

