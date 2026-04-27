IPL 2026 LSG vs KKR: 'ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ' ਕਾਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜਾਣੋ ICC ਨਿਯਮ?

IPL 2026 LSG vs KKR: 'ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ' ਕਾਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜਾਣੋ ICC ਨਿਯਮ?
ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ' ਕਾਰਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : April 27, 2026 at 11:26 AM IST
ਲਖਨਊ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: LSG ਅਤੇ KKR ਵਿਚਕਾਰ IPL 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ KKR ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੇ KKR ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ KKR ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ।
ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ 'ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ' (Obstructing the field) ਲਈ ਆਊਟ ਕੀਤਾ
ਇਸ KKR ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ LSG ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ।
ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜੋ ਸੱਤ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਡ-ਆਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੌੜ ਲਈ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, 21 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਈਵ ਕੀਤੀ, ਗੇਂਦ ਉਸਦੇ ਜੁੱਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ।
Angkrish Raghuvanshi was given out obstructing the field. This is how it happened. Your thoughts? Good decision or bad decision by the umpire?
ਫਿਰ LSG ਦੇ ਫੀਲਡਰਾਂ ਨੇ ਰਨ-ਆਊਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ (2013), ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ (2019), ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (2024) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਸਫ਼ ਪਹਿਲੇ IPL ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'Obstructing the field' ਕੀ ਹੈ?
ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥ੍ਰੋਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਫੀਲਡਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ। ਅੰਪਾਇਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।